На Николаевщине во время пожара погиб мужчина

В селе Новогригорьевка Николаевского района 14 июня во время пожара погиб 53-летний мужчина.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Спасатели потушили пожар в частном доме и в одной комнат обнаружили бездыханное тело хозяина. Причиной пожара стала неосторожность при курении.

Аналогичный пожар случился в Николаеве, в доме на улице Силикатной в микрорайоне Матвеевка. Мужчина уснул с сигаретой на диване под навесом. До приезда спасателей 58-летнего мужчину подняли с дивана соседи, но он успел получить ожоги. «Скорая помощь» доставила его в лечебное учреждение.

Напомним, что ранее в селе под Николаевом из-за баловства ребенка пожар охватил огороды на двух улицах.