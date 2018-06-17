«Один практически обезглавлен»: В Киеве пассажирский поезд насмерть сбил двоих людей

В Киеве на улице Гринченко, возле ТРЦ Ocean Plaza, пассажирский поезд сбил насмерть двух людей.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua на странице в Facebook.

«Смертельное ЧП в Киеве за Оушеном: поезд насмерть сбил двоих человек, около 30-35 лет. Смерть наступила мгновенно. Один из погибших практически обезглавлен. Вылетела челюсть. Пути в потеках крови», - говорится в сообщении.

Кроме того, по информации издания «Информатор», погибшими являются мужчина и женщина. По словам машиниста поезда, следовавшего по маршруту Хмельницкий - Лисичанск, было очень темно, и он не заметил пешеходов, затормозил лишь в последний момент, но избежать трагедии не удалось. По предварительным данным, люди пытались перебежать пути прямо перед поездом.

Напомним, что в Запорожской области поезд сбил автомобиль, в результате чего погибли три человека.