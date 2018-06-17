Большинство задержанных в Киеве противников Марша равенства отпустили, - полиция

Андрей Крищенко Большинство задержанных противников Марша равенства, который прошел в воскресенье, 17 июня, в центре Киева, отпустили.

Об этом сообщил начальник главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, передает «РБК-Украина».

«57 человек было задержано. Сейчас почти все задержанные отпущены и только по нескольким ведется уточнение относительно того, что будет инкриминировано - по статье 345 (нанесение повреждений правоохранителям, - прим.)», – сообщил Крищенко.

Вместе с тем, по его словам, пока от участников Марша равенства не поступало никаких заявлений.

«Среди участников Марша ни один человек в полицию не обращался относительно противоправных действий в отношении них», – сказал Крищенко.

Он также напомнил, что в ходе стычек с противниками Марша равенства от слезоточивого газа пострадало 5 полицейских.

«Также всем, кто нуждался в помощи медиков вызывали к райуправлениям докторов и всем была обеспечена правовая помощь», - добавил Крищенко.

При этом, как отметил, глава Нацполиции Сергей Князев, из числа задержанных активистов-противников марша шестеро человек обратились за медицинской помощью.

При этом в организации С-14 заявили, что задержанных было 60, и всех уже отпустили.

Напомним, что перед маршем за равенство ЛГБТ начались столкновения между противниками акции и полицией, в ходе которых задержали 57 человек.