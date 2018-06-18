На трассе «Днепр - Николаев» столкнулись ВАЗ и «Volkswagen» - первый после удара загорелся

В воскресенье, 17 июня, на автодороге Н-11 «Днепр - Николаев» столкнулись ВАЗ-21099 и внедорожник Volkswagen Touareg.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Происшествие случилось около 22:45, возле автозапровочной станции близ села Мешково - Погорелово Витовского района. В результате столкновения 48-летнего водителя легковушки и его 48-летнюю пассажирку госпитализировали с телесными повреждениями разной степени тяжести. Водитель внедорожника не пострадал.

В то же время, в результате ДТП загорелся автомобиль ВАЗ, частично сгорела его передняя часть. Пожар ликвидировали спасатели, которые прибыли на место происшествия.

По данному факту следователи начали уголовное производство по признакам части 1 статьи 286 Уголовного Кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»).

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства совершения дорожно-транспортного происшествия, назначено проведение экспертиз и проводятся следственные мероприятия.

Ранее сообщалось, что в центре Николаева внедорожник сбил женщину на пешеходном переходе.