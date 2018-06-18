В Николаеве в результате столкновения спортивного мотоцикла и мопеда госпитализировали четырех человек

В воскресенье, 17 июня, в Корабельном районе Николаева столкнулись спортивный мотоцикл и мопед «Suzuki».

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

ДТП произошло около 23:00 в районе дома № 311 по проспекту Богоявленскому. В результате столкновения 19-летнего водителя мотоцикла и его 20-летнего пассажира, 19-летнего водителя мопеда и его 18-летнего пассажира с телесными повреждениями различной степени тяжести госпитализировали.

По данному факту следователи начали уголовное производство, предварительно, по признакам части 1 статьи 286 Уголовного Кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»).

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства совершения дорожно-транспортного происшествия, назначено проведение экспертиз, проводятся следственные мероприятия.

В отделе расследования преступлений в сфере транспорта Следственного управления ГУНП в Николаевской области обращаются к гражданам, которые владеют какой-либо информацией об обстоятельствах данного дорожно-транспортного происшествия, или могут предоставить записи с видеорегистраторов, которые зафиксировали ДТП. Им гарантируют конфиденциальность и просят обращаться по адресу: Николаев , улица Спасская, 12 или звонить 067-512-91-13.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине водитель мотоцикла не справился с управлением и перевернулся - пострадавший пролежал 12 часов, пока его нашли.