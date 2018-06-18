В Польше арестовали украинца, который в багажнике автомобиля перевозил нелегалов из Азии

Польские пограничники задержали девять нелегальных иммигрантов из Азии, которых обнаружили в багажнике автомобиля украинца.

Об этом сообщает издание Do Rzeczy.

Инцидент произошел в пятницу, 15 июня, в Краковском районе, когда правоохранители остановили на трассе для проверки «Volkswagen Passat».

«В автомобиле, за рулем которого был гражданин Украины, путешествовало девять нелегальных мигрантов. У них не было при себе ни документов, ни денег. Пятеро из них были на пассажирском сиденье, а четыре - в багажнике», - сообщили в пограничной службе Польши.

Правоохранители установили, что среди нелегальных иммигрантов были граждане Вьетнама и Индии в возрасте от 17 до 23 лет, которые планировали попасть в Германию. Их отправили в специальный центр для мигрантов в Перемышле, а украинского водителя арестовали.

Иностранцы признались, что хотели попасть в Германию.

Ранее сообщалось, что полиция Польши лишила прав украинца, перевозившего в багажнике 30 человек.