В Николаеве на перекрестке «КамАЗ» протаранил «Daewoo»

В понедельник, 18 июня, в Николаеве на пересечении улиц Спасская и Пушкинская произошло столкновение грузовика «КамАЗ» и легкового автомобиля «Daewoo Lanos».

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Автомобиль «Daewoo» двигался по улице Пушкинская со стороны Большой Морской в сторону улицы Никольская, а «КамАЗ» ехал во встречном направлении. По словам сотрудников патрульной полиции, водитель «Daewoo», поворачивая на улицу Спасская в сторону улицы Наваринская, не убедился в безопасности маневра, в результате чего произошло столкновение.

В результате ДТП никто не пострадал, автомобили получили механические повреждения.

Напомним, в центре Николаева внедорожник сбил женщину на пешеходном переходе.