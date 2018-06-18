«Меня по новостям покажут!» - в Николаеве спасатели сняли с дерева мальчика, который залез за мячом на высоту пятого этажа

В Николаеве 18 июня спасатели сняли с дерева маленького мальчика, который полез за мячом, а обратно не смог слезть.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила спикер Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области Иляна Пацюк.

«Спайдербой! Сегодня спасатели 8-й пожарно-спасательной части с помощью трехколенчатой лестницы снимали с тополя такого «альпиниста» на улице Ленинградской в Корабельном районе. По словам оптимистично настроенного мальчишки, он залез так высоко, чтобы достать застрявший на дереве мяч», - сообщила спикер.

В службе спасения приглашают мальчика придти тренироваться в детское всеукраинское движение Школа безопасности.

- Чего вы снимаете меня все? Мама, смотри, меня по новостям покажут! Только ты меня не ругай. Не, папе не надо (рассказывать). Он уже в новостях узнает, - отшучивался мальчик, когда спасатель его спускал вниз на землю.

Напомним, что ранее на Николаевщине спасатели достали пенсионера, который упал в колодец.