В Одессе николаевские туристы не могут улететь в Анталию – их рейс отменили, а туроператор не выходит на связь

В Одессе 18 июня отменили рейс в Анталию для 85 туристов из Николаева, Херсонской области и Молдовы. При этом туроператор «Join UP» не выходит на связь с туристами.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил один из туристов Максим.

Изначально рейс был назначен на 11:00, его пять раз переносили, а потом отменили. Представитель туроператора трубку не берет, туристы обзвонили все турагентства, но им так и не помогли. Аналогичная ситуация и в Анталии, откуда не могут улететь в Одессу украинские туристы.

Сейчас в Одессе аэропорт направил пассажиров отмененного рейса в гостиницу «Черное море», пообещав заплатить за номера. Возмущенные туристы сейчас собрались возле гостиницы, пытаясь решить, чем же закончится эта ситуация. Отметим, что примерная стоимость тура, за который заплатили фирме «Join UP», составила 1300-1500 долларов.

Напомним, что ранее около 200 украинских туристов более суток не могли вылететь из Египта.