В Николаеве мотоциклист на скорости врезался в «маршрутку» - его госпитализировали

Во вторник, 19 июня, в Николаеве на пересечении улицы Набережная и улицы 2-я Слободская произошло ДТП с участием мотоцикла «Suzuki» и маршрутного такси «Рута».

На месте происшествия побывал корреспондент «Преступности.НЕТ».

Так, «маршрутка» двигалась по улице Набережная со стороны улицы 1-я Военная, а мотоциклист ехал по улице 2-я Слободская со стороны улицы 68-десантников в сторону улицы Набережная. По словам очевидцев, водитель «маршрутки» поворачивал на улицу 2-я Слободская и в этот момент в автомобиль на скорости врезался мотоцикл.

В результате ДТП пострадал мотоциклист, его с травмами неизвестной степени тяжести забрала карета скорой медицинской помощи. Оба транспортных средства в результате столкновения получили механические повреждения. На месте ДТП работает патрульная полиции и военная автоинспекция.

Напомним, в Николаеве мотоциклист попал в ДТП, когда пытался «проскочить» между машинами.