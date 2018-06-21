На Николаевщине из-за неосторожного обращения с огнем случились еще восемь пожаров на открытой территории

В Николаевской области 19 июня спасатели восемь раз тушили пожары на открытых территориях.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Горела сухая трава, кустарники и мусор в Березанском, Вознесенском, Новобугском, Новоодесском, Николаевском, Первомайском районах области и Николаеве. Общая площадь, которую прошел огонь, составила более 13 гектаров. Все случаи вызваны неосторожным обращением с огнем со стороны населения

К примеру, в Николаевском районе произошел пожар на неэксплуатируемом дачном участке на территории садового общества «Факел». В результате неосторожного обращения с огнем сначала загорелись сухая трава и мусор на открытой территории, впоследствии пламя перекинулось на хозяйственное здание. Пожар охватил площадь 4,9 гектара, удалось уберечь от огня 5 дачных домов.

Напомним, что ранее на Николаевщине спасатели ликвидировали пожар в частном доме.