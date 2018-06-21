Решили покататься: На Николаевщине два подростка взяли у родителей автомобиль без спроса и врезались в электроопору

В среду, 20 июня, в селе Черноморка Очаковского района два несовершеннолетних парня управляя автомобилем ВАЗ-2105 не справились с управлением и столкнулись с электроопорой.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Так, примерно в 19:45 16-летний юноша, управляя автомобилем выехал за пределы проезжей части. В результате ДТП он и его 17-летний пассажир с телесными повреждениями разной степени тяжести были госпитализированы.

По словам самих пострадавших автомобиль они взяли у одного из родителей без разрешения, чтобы покататься.

По данному факту начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). На данный момент устанавливаются обстоятельства совершения дорожно-транспортного происшествия, назначено проведение экспертиз, проводятся следственные мероприятия.

Напомним, что в Ровно, 13 февраля трое девушек-подростков попали в ДТП на угнанном автомобиле «Hummer».

