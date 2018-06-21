В центре Николаева произошел пожар в жилкопе

В Николаеве спасатели 21 июня потушили пожар в одноэтажном жилом доме (типа жилкоп) на улице Потемкинской.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

В 14:58 спасателям сообщили о происшествии – пожарным позвонили соседи. На вызов направили отделения пожарно-спасательных частей Центрального и Заводского районов и дежурную смену оперативно-координационного центра.

«Наблюдался черный дым, который выходил из здания, и плотное задымление в комнатах. При проведении разведки выяснили, что пожар возник в одной из комнат на площади 10 кв.м. Уже в 15:15 пожар был локализован, в 15:22 его ликвидировали. Причина пожара устанавливается. К тушению привлекалось 15 человек личного состава и 3 единицы техники ГСЧС», - сообщили в службе спасения.

Напомним, что ранее на Николаевщине спасатели ликвидировали пожар в частном доме.