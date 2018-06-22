В Николаеве «Opel» выехал на встречную полосу и протаранил «Mercedes»

В пятницу, 22 июня, в Николаеве на улице Пушкинской, между улицами Адмиральская и Никольская столкнулись два автомобиля.
Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».
Так, водитель «Opel» двигался по Пушкинской со стороны Адмиральской и выехал на полосу встречного движения, по которой ехал «Mercedes».
В результате столкновения оба автомобиля получили технические повреждения. Никто не пострадал. На месте присутствуют работники патрульной полиции.
Ранее сообщалось, что в Николаеве на перекрестке «КамАЗ» протаранил «Daewoo».