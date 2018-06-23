В Николаеве «Daewoo» сбил шестилетнего мальчика, которые перебегал дорогу - его госпитализировали

В Николаеве в пятницу, 22 июня, автомобиль сбил ребёнка, который перебегал дорогу в неположенном месте.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Около 21:05 в районе дома №84 по улице Космонавтов, водитель, управляя автомобилем «Daewoo Lanos», не справился с управлением и совершил наезд на шестилетнего мальчика, который перебегал проезжую часть в неустановленном месте. Вследствие ДТП ребёнка доставили в детскую областную больницу.

По данному факту следователи открыли уголовное производство по признакам части 1 статьи 286 Уголовного Кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»). Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства совершения дорожно-транспортного происшествия, продолжаются следственные мероприятия.

Ранее сообщалось, что на Николаевщине столкнулись мотоцикл и легковушка - мотоциклист погиб, его пассажира госпитализировали.