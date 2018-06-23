В Новом Буге из-за непогоды на территории больницы упало дерево

В городе Новый Буг на Николаевщине спасатели привлекались к ликвидации последствий непогоды.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Из-за порывистого ветра, дождя и гроз зафиксированы единичные случаи повреждения кровель зданий в частном секторе и падения деревьев. В частности, спасатели убрали поваленное дерево на территории Новобугской центральной районной больницы.

Напомним, что ранее был опубликован прогноз погоды в Николаеве.