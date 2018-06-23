Прогноз погоды в Николаеве – синоптики предупреждают о грозе и порывах ветра

В Николаеве 23 июня будет облачно с прояснениями, ожидается кратковременный дождь и гроза.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Будет дуть северо-западный ветер скоростью 6-11 м/с, обещают порывы ветра 15-20 м/с. Температура ночью 19-21 градус, днем ​​24-26 градусов. Аналогичный прогноз и по всей Николаевской области, разве что температура может немного выше.

24-25 июня в Николаеве будет переменная облачность, без осадков. Ветер северный 7-12 м/с. Температура ночью 9-14 градусов. Днем 24 июня – 20-25 градусов, 25 июня – 23-28 градусов.

26-27 июня будет без существенных осадков. 27 июня местами кратковременный дождь. Температура ночью 13-18 градусов, днем ​​25-30 градусов.

Напомним, что ранее центр Николаева затопило после сильного дождя.