Премьер-министра Канады оштрафовали за то, что он не задекларировал солнцезащитные очки

Надзорный орган по этике в канадском парламенте оштрафовал премьер-министра страны Джастина Трюдо на 100 долларов за то, что он не задекларировал две пары солнцезащитных очков.

Об этом сообщает «Громадське» со ссылкой на СВС.

По данным властей, Трюдо оплатил штраф в полном размере. В пресс-службе премьера объяснили, что он не сообщил властям о полученных в подарок очках из-за «административной ошибки». По словам представителей Трюдо, форма декларации была заполнена неправильно.

Очки канадского бренда Fellow Earthlings подарил Джастину Трюдо и его жене Уэйд Маклауклан премьер провинции Острова Принца. Их стоимость составляет в среднем 300-500 долларов. По закону премьер-министр должен сообщать регулятору обо всех подарках дороже 200 долларов в течение 30 дней.

Напомним, что ранее Трамп ошибся в разговоре с Трюдо и обвинил канадцев в поджоге Белого дома.