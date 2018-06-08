Трамп ошибся в разговоре с Трюдо и обвинил канадцев в поджоге Белого дома, - СМИ

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с премьер-министром Канады Джастином Трюдо допустил историческую ошибку, обвинив канадцев в поджоге Белого дома во время англо-американской войны 1812 года.

Как пишет «Сноб», об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники.

Беседа политиков состоялась 25 мая, ее посвятили обсуждению торговых пошлин, которые США в итоге ввели с начала июня на сталь и алюминий из Канады, Европы и Мексики.

Как рассказали собеседники телеканала, Трюдо требовал от Трампа объяснений, чем тарифы помогут решению проблемы «национальной безопасности». В ответ президент США спросил: «Разве не вы, ребята, сожгли Белый дом?». Он имел ввиду события англо-американской войны 1812-1815 годов.

Пресс-служба Белого дома и Совета национальной безопасности США не прокомментировали эту информацию CNN.

24 августа 1814 года во время войны между США и Великобританией войска Соединенного Королевства сожгли Белый дом в ответ на нападение американцев на город Йорк, провинции Онтарио. Эти территории впоследствии отошли Канаде, которая в начале XIX века была британской колонией.

Напомним, что американские конгрессмены обеспокоились психическим здоровьем Трампа и обратились к специалисту.