На ремонт всех украинских дорог нужно 2 триллиона, – «Укравтодор»

В Украине на капитальный ремонт всех дорог, соединяющих населенные пункты необходимо выделить 2 триллиона гривен.

Об этом в эфире телеканала «112 Украина» заявил советник главы «Укравтодора» Александр Кава.

— Дороги, где делается ямочный ремонт – это вынужденная мера для того, чтобы обеспечить какой-то проезд на дорогах, которые нуждаются в капитальном ремонте. Чтобы отремонтировать все дороги страны между населенными пунктами, нужно 2 трлн гривен, - заявил Кава.

Говоря о стоимости одного километра дороги, Кава отметил, что все «зависит от необходимого объема земельных работ».

— Дорога второй-третьей категории – это от 10 до 15 миллионов за километр, - добавил Кава, говоря о «среднем ремонте».

Напомним, ранее председатель Николаевской ОГА заявил, что «мощность» Николаевской области не позволяет использовать большие суммы денег на ремонт дорог.