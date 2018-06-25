«Без причины», - на Полтавщине несовершенолетний стрелял по окнам магазина

В Миргороде Полтавской области полиция задержала подростка, который стрелял из пистолета в окна магазина.

Об этом сообщает отдел коммуникации нацполиции в Полтавской области.

Так, владелец сообщил, что неизвестный несовершеннолетний стреляет по окнам его магазина. Полиция задержала правонарушителя, им оказался 17-летний парень, который признался, что стрелял со своего пневматического пистолета. Причину своих действий юноша отказался сообщать.

На правонарушителя полицейские составили административный протокол по статье 174 Кодекса Украины об Административных правонарушениях («Стрельба с пневматического оружия, населенном пункте и в не отведенных для этого местах»), санкция которой предусматривает от 100 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией оружия.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали молодого человека с оружием возле здания Кабинета министров.

