В Турции во время досрочных выборов полиция расстреляла автомобиль с бюллетенями

В воскресенье, 24 июня, в Турции проходят досрочные президентские и парламентские выборы. И уже произошел громкий инцидент. Полиция открыла огонь по автомобилю с бюллетенями.

Об этом сообщает газета Cumhuriyet.

Чрезвычайное происшествие случилось в уезде Суруч. В ходе спецоперации полицейские открыли огонь по автомобилю, который пытался скрыться. Внутри авто полицейские нашли четыре мешка с избирательными бюллетенями, которые злоумышленники намеревались доставить на один из избирательных участков.

Сообщается, что полиция задержала троих человек.

Отметим, что 24 июня, в Турции проходят президентские и парламентские выборы. Главным соперником нынешнего главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана на выборах президента выступает Мухаррем Индже, его рейтинг составляет около 30%.

Напомним, что в июле 2016 года в Турции произошла неудачная попытка государственного переворота. После этого, в январе 2017 года, когда парламент утвердил переход страны в президентскую республику, Эрдоган получил диктаторские полномочия.