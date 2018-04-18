Эрдоган объявил о досрочных парламентских и президентских выборах в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал проведение досрочных парламентских и президентских выборов 24 июня 2018 года.

Об этом сообщает «112.ua» со ссылкой на «Anadolu Agency».

Напомним, что в июле 2016 года в Турции произошла неудачная попытка государственного переворота. После этого, в январе 2017 года, когда парламент утвердил переход страны в президентскую республику, Эрдоган получил диктаторские полномочия.

Данное заявление Эрдоган сделал после своей встречи с лидером оппозиционной националистической партии Давлетом Бахчели, который настаивал на проведении 24 августа 2018 досрочных выборов.

«В конце переговоров с Давлетом Бахчели мы решили провести выборы в воскресенье, 24 июня 2018 года», - заявил Эрдоган.

Напомним, что президента Турции случайно внесли в базу врагов НАТО.