От мощного урагана в Барнауле пострадало 15 человек и еще один погиб

В субботу, 23 июня, в Барнауле прошел мощный ураган, в результате которого погиб один человек, а еще 15 - пострадали.

Об этом сообщает ura.news.

Так, в центре города ветер повалил строительный кран, который упал на припаркованные рядом машины и здание ЗАГСа, на месте обнаружили тело рабочего.

Также из-за урагана на реке Обь, баржа, где было кафе столкнулось с опорой моста, в результате чего пострадали 15 человек. Врачи выявили у них порезы осколками стекла.

Как сообщает местное управление МЧС, метеопредупреждения о надвигающемся урагане не было, шторм застал город врасплох. Из-за удара стихии большая часть Барнаула, в котором проживают более 600 тыс. человек, осталась без электричества.

Напомним, что в Словении прошел шторм и град величиной с теннисный мяч разбил автомобили.