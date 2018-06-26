В Николаевской области произошло ДТП с участием микроавтобуса и грузовика – пострадала пассажирка «Volkswagen»

В Арбузинском районе Николаевской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием грузовика и микроавтобуса в понедельник, 25 июня, пострадала 26-летняя девушка.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

«Около 9:45 на автодороге М-13 «Кропивницкий - Платоново» возле села Благодатное, Арбузинского района, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового автомобиля «MAN» и микроавтобуса «Volkswagen». Вследствие ДТП 26-летняя пассажир микроавтобуса с телесными повреждениями была госпитализирована», – говорится в сообщении.

По указанному факту начато уголовное производство по признакам части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины («Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами»).

Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового. Устанавливаются обстоятельства совершения дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, что во Врадиевском районе Николаевщины на трассе перевернулся «ВАЗ» с подростками – один из них погиб, еще четверо госпитализированы.