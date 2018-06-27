Сбивший в Николаеве женщину полицейский оказался главным оружейником ГУНП – в Нацполицию отрапортовали, что он был пьян

Сотрудник полиции, который во вторник, 26 июня, в Николаеве в районе автовокзала сбил женщину, имел признаки алкогольного опьянения. Эта информация указана в рапорте патрульных полицейских, который был отправлен в Нацполицию.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщил собственный источник в ГУНП в Николаевской области.

Как известно, утром 26 июня на проспекте Богоявленском, вблизи ТЦ «Велмарт», сотрудник полиции за рулём автомобиля «BMW», находясь не на службе, сбил 55-летную женщину, которая пересекала проезжую часть вблизи пешеходного перехода.

Водителем автомобиля «BMW X5», который имеет европейскую регистрацию в городе Варна (Болгария), оказался подполковник полиции, начальник отдела вооружения ГУНП в Николаевской области Павел Стороженко.

Примечательно, что в своем рапорте с места ДТП, который был отправлен в Нацполицию, сотрудники управления патрульной полиции указали, что водитель управлял автомобилем с явными признаками алкогольного опьянения. Однако освидетельствование показало, что на момент совершения ДТП водитель был трезв.

Как пояснили «Преступности.НЕТ» в пресс-службе управления патрульной полиции Николаевской области, при составлении данного рапорта полицейские сослались на свидетелей происшествия, которые рассказали, что водитель якобы имел признаки, свойственные для состояния опьянения.

- Кроме того, на месте происшествия сбивший женщину полицейский утверждал, что плохо себя чувствует. Однако сами патрульные никаких признаков не увидели, в том числе и не было запаха алкоголя. После чего с места происшествия водителя доставили в больницу на Володарского, где по результатам освидетельствования выяснилось, что он был трезв, – сообщили в патрульной полиции Николаевской области.

Как известно, в полиции после ДТП сообщили, что по данному факту следствием будет проведено полное и беспристрастное расследование, и уже назначено проведение ряда соответствующих экспертиз.

Напомним, ранее на Кировоградщине сотрудник СБУ сбросил полицейского в колодец, посчитав его погибшим в пьяной аварии, и мужчина утонул.