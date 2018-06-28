В Николаеве в пятиэтажке сгорела еда - дымом заволокло весь подъезд

В четверг, 28 июня, в Николаеве в доме по адресу Молодогвардейская 30-а возникло плотное задымление.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

В квартире на 4-м этаже дома сгорела еда, после чего раздался хлопок. На лестничных площадках подъезда сразу образовалось задымление.

Около 11:30 к подъезду прибыли две пожарные машины и работники газовой службы. К 11:50 спасатели устранили последствия происшествия.

Ранее сообщалось, что в Николаеве соседи погорельцев спасли двух детей, которые оказались в задымленном помещении.