Николаевские патрульные задержали пьяную женщину, которая устроила ДТП и сбежала

Николаевские патрульные задержали 35-летнюю женщину, совершившую ДТП и скрывшуюся с места происшествия.

Об этом сообщают в отделе коммуникаций ГУНП Украины в Николаевской области.

Сообщается, что вчера, примерно в 10:00 вечера по спецлинии «102» поступил вызов о том, что возле дома 78 по улице Московская, автомобиль «Peugeot» белого цвета протаранил две припаркованные машины и, не останавливаясь, быстро направился в сторону улицы Адмиральской.

Уже через 15 минут патрульные нашли правонарушителя и остановили его на улице Шевченко возле одного из развлекательных заведений. Водителем оказалась девушка, которая имела признаки и алкогольного и наркотического опьянения. Проходить освидетельствование на состояние опьянения на месте и в медицинском учреждении девушка наотрез отказалась.

На 35-летнюю девушку-водителя инспекторы составили админматериалы по части 1 статьи 130 КУоАП «Отказ лица, которое управляет транспортным средством, от прохождения в соответствии с установленным порядком освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического или иного опьянения», статьи 122- 4 КУоАП «Оставление водителями транспортных средств места дорожно-транспортного происшествия, к которому они причастны» и по статье 124 КУоАП «Нарушение участниками дорожного движения правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств». В дальнейшем админматeриалы будут переданы на рассмотрение суда.

Напомним, в сети появилось видео с авторегистратора, на котором запечатлен момент ДТП, которое произошло в субботу, 30 июня, на пересечении улиц Космонавтов и Электронной.