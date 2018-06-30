«Пролетел на желто-красный»: Появилось видео момента ДТП на Космонавтов в Николаеве

В сети появилось видео с авторегистратора, на котором запечатлен момент ДТП, которое произошло в субботу, 30 июня, на пересечении улиц Космонавтов и Электронной.

Видео на своей странице в Facebook разместил пользователь Андрей Братель.

Напомним, на пересечении столкнулись «Renault Scenic» и «Toyota Land Cruiser». Изначально сообщалось, что «Renaut» ехал от улицы Троицкой (Кирова) в направлении улицы Винграновского (Энгельса). На пересечении с улицы Электронной, водитель «Renaut» начал поворачивать налево, на парковку к ТЦ «Пятый океан», не пропустив при этом движущийся во встречном направлении автомобиль «Toyota».

В то же время, по словам автора видео, автомобиль «Toyota» «мимо меня пролетел очень быстро на желто-красный (сигнал светофора, - ПН)».

При этом в комментариях к видео Татьяна Братель добавила, что «до приезда скорой и полиции молодой человек из «Toyota» подходил ко всем и рассказывал, что ехал на зеленый».

Напомним, в Витовском районе 30 июня перевернулся «ВАЗ» – погибла пенсионерка, еще трое человек были госпитализированы.