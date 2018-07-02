В Киеве по заказу России «националисты» едва не сорвали показ крымскотатарского фильма, – СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили проведения экстремистской акции по срыву кинопоказа фильма крымских татар в Киеве по заказу российской стороны.

Об этом сообщают в пресс-службе СБУ.

Сообщается, что по замыслу представителей российского подрывного центра, подчиненные им лица в Украине должны были сорвать презентацию первого крымскотатарского фильма-сказки «Хидир-Деде», премьера которого должна была состояться 1 июля в кинотеатре «Октябрь». Подконтрольные российской стороне граждане Украины должны были найти в Киеве до 100 человек и разделить их на три группы, якобы украинских националистов. Первая группа должна была провести акцию протеста против лидеров крымскотатарского народа. Вторая - разбрасывать листовки провокационного характера среди зрителей в зале. Третья - облить «зеленкой» инициаторов создания картины. Организаторы были задержаны в одном из заведений общественного питания в Киеве. У них были изъяты заранее подготовленные «зеленка», плакаты и листовки провокационного содержания, а также инструкции от иностранных кураторов.

Зарегистрировано уголовное производство по признакам совершения преступления, предусмотренного частью 3 статьей 161 УК Украины. Достоверно известно, что организаторы акции, направленной на разжигание межнациональной розни против крымскотатарского народа, также были причастны к совершению провокации у посольства Венгрии 20 июня текущего года. В тот день те же фигуранты организовали пикет у посольства Венгрии в Украине, скандировали антивенгерские лозунги, а также уничтожили чучело премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Напомним, российский журналист Аркадий Бабченко, на которого хотели совершить покушение, рассказал, как сейчас он живет, после проведения спецоперации СБУ и инсценировки собственного убийства.