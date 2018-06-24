«Я сижу с семьей в бункере, прячусь от наемных убийц», - Бабченко о своей жизни после инсценированного убийства

Аркадий Бабченко Российский журналист Аркадий Бабченко, на которого хотели совершить покушение, рассказал, как сейчас он живет, после проведения спецоперации СБУ и инсценировки собственного убийства.

Об он написал на своей странице в Facebook.

Так, Бабченко решил написать как изменилась его жизнь и жизнь родных после так называемого «убийства».

«Если вы думаете, что все по прежнему, просто чуть немного изменилось - это нифига не так. Ничего уже не по прежнему. Изменилось всё.Мне сейчас нельзя ничего. Я не могу выйти на улицу, я не могу встретиться с кем хочу, я не могу поехать куда хочу, я не могу делать, что захочу. Я не могу не то, что пойти в кафе посидеть с друзьями - я не могу даже выйти в магазин. Еду мне привозят. Каждый выход в город - это спецоперация», - рассказывает он.

Также, журналист считает, что спецслужбы РФ получили доступ к гаджетам и прослушивают его.

«У нас нет ничего. Вот вообще ничего. Семью эвакуировали из России за день до часа Д, потому что сообщать дату пришлось, естественно, по телефону, а там-то телефоны слушались однозначно, и надо было оставить минимальный временной люфт, чтобы тупо не успели задержать на границе, и теперь у нас есть только то, что поместилось в машину за одну ходку. Три чемодана вещей. Квартира, гараж, шмотки, видеокамера импортная три штуки - все осталось там. У меня сейчас государственное всё. Даже вилки. На табуретке, на которой я пишу это пост, стоит инвентаризационный номер. На мне штаны, в которых я был в морге. Сходить в магазин купить новые я не могу. А доставка тоже невозможна»,- пишет Бабченко.

Он отмечает, что остался без работы и вообще не выходит не улицу.

«Моя жизнь в очередной раз сломана полностью. Я совершенно не представляю, что дальше. Где я буду дальше жить, как я буду дальше жить, как будет жить мой ребенок, в какую школу он будет ходить, сможет ли он просто выйти погулять на улицу без взвода автоматчиков.Ничего не закончилось. Понимаете? Ничего еще не закончилось», -идется в его сообщении.

В свою очередь он добавил, что на данный момент «сидит в бункере и прячется от наемных убийц».

Ранее сообщалось, что 29 мая Бабченко застрелили возле его квартиры и он якобы умер в карете скорой помощи. 30 мая глава СБУ на брифинге рассказал, что убийство Бабченко оказалось инсценировкой и Аркадий Бабченко выступил в эфире центральных телеканалов.

Также сообщалось, что покушение на Бабченко организовали российские спецслужбы. СБУ задержалаорганизатора покушения на Бабченко, завербованного российскими спецслужбами.

Позже, спецслужбы в рамках расследования «убийства» Бабченко задержали еще одного киллера.

А также Бабченко обнародовал документ, который он назвал ориентировкой ФСБ на свое убийство.