«Жизнь нужно прожить так, чтобы резюме за тебя писала ФСБ»: Бабченко обнародовал ориентировку на себя

Российский журналист Аркадий Бабченко, на которого хотели совершить покушение, обнародовал документ, который он назвал ориентировкой ФСБ на свое убийство.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Отличается резко отрицательным отношением к действующей власти и русофобскими взглядами, которые постоянно выражает в интернете. (С) А жизнь нужно прожить так, чтобы резюме за тебя писала ФСБ. В ориентировке на твое убийство», - написал он.

Бабченко выложил в соцсеть распечатки с фото, телефонами, мейлами, аккаунтами, данными о регистрации, семье и с краткой характеристикой.

В ориентировке указано, что в отношении Бабченко в России проводили проверку относительно нарушения закона по статье «призыв к массовым беспорядкам».

Также в распечатке есть часть одного из постов Бабченко в Livejournal о том, что Путин узурпатор, захвативший власть силовым способом.

Напомним, ранее сообщалось, что 29 мая Бабченко застрелили возле его квартиры и он якобы умер в карете скорой помощи. 30 мая глава СБУ на брифинге рассказал, что убийство Бабченко оказалось инсценировкой и Аркадий Бабченко выступил в эфире центральных телеканалов.

Также сообщалось, что покушение на Бабченко организовали российские спецслужбы. СБУ задержала организатора покушения на Бабченко, завербованного российскими спецслужбами.

Позже, спецслужбы в рамках расследования «убийства» Бабченко задержали еще одного киллера.