Убийство журналиста Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой

Убийство российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко оказалось инсценировкой.

Об этом на брифинге 30 мая сообщил глава СБУ Василий Грицак.

- Я мог бы принести соболезнования семье Аркадия Бабченко, но не буду этого делать. Напротив, сегодня я поздравлю Аркадия с третьим днем ​​рождения и приглашаю его в зал, - сказал Грицак.

- Сейчас я могу сообщить детали спецоперации Службы безопасности Украины, благодаря которой нам удалось не только сорвать циничную провокацию, но и задокументировать подготовку российскими спецслужбами этого дерзкого преступления, - сказал Грицак.

Он сказал, что покушение на Бабченко организовывали российские спецслужбы. Для реализации этого плана спецслужбы РФ завербовали гражданина Украины «Г», который получил задание найти за денежное вознаграждение исполнителей для совершения ряда террористических актов с многочисленными жертвами.

Для выполнения задания российских спецслужб агент предложил своему знакомому - бывшему участнику АТО за денежное вознаграждение в 30 тысяч долларов США осуществить террористический акт - убийство российского журналиста Аркадия Бабченко, причем в качестве задатка ему передали 15 тысяч долларов.

Председатель СБУ добавил, что российскими спецслужбами была поставлена ​​еще одна задача для организатора покушения «Г»: нелегальная закупка за счет российских спецслужб оружия и боеприпасов из района проведения АТО и организация схронов на территории Киевского региона.

Напомним, ранее сообщалось, что 29 мая Бабченко застрелили возле его квартиры и он якобы умер в карете скорой помощи.

Также напомним, ранее сообщалось, что 23 февраля 2017 года неизвестные похитили нардепа от БПП Гончаренко. Заказчиком похищения Гончаренко был депутат райсовета села Лиманское Александр Кушнарев– его сын погиб 2 мая 2014 года в Одессе в Доме профсоюзов в Одессе. Позже стало известно, что СБУ инсценировала похищение Гончаренко, чтобы получить доказательства против заказчика.