Спецслужбы в рамках расследования «убийства» Бабченко задержали еще одного киллера

Служба безопасности задержала подозреваемого в организации несостоявшегося убийства российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом сообщил на брифинге замначальника Главного следственного управления СБУ Богдан Тиводар, передают «Украинские новости».

По его словам, этот человек общался непосредственно с подозреваемым в организации несостоявшегося убийства Бабченко Борисом Германом и отвечал за деятельность группы троих специальных бойцов, которые должны были приехать в Украину из Ростова-на-Дону.

- В ходе операции гражданин «Т» был не только установлен, но и задержан, - сказал Тиводар.

Он также отметил, что ему сообщено о подозрении и в причастности к подготовке терактов в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что 29 мая Бабченко застрелили возле его квартиры и он якобы умер в карете скорой помощи. 30 мая глава СБУ на брифинге рассказал, что убийство Бабченко оказалось инсценировкой и Аркадий Бабченко выступил в эфире центральных телеканалов.

Также сообщалось, что покушение на Бабченко организовали российские спецслужбы. СБУ задержала организатора покушения на Бабченко, завербованного российскими спецслужбами.

Отметим, задержанный организатор покушения на Бабченко Борис Герман заявил в суде, что работал на украинскую контрразведку.