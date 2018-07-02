Николаевщине могут выделить 31,5 миллиона на «обеспечение безопасности на дорогах», но только на условиях софинансирования

Николаевская область попала в шестерку областей, которой готовы из государственного бюджета выделить 31,5 миллиона гривен в виде субвенции на обеспечение безопасности на дорогах. Однако эту сумму дадут только на условиях софинансирования.

Об этом шла речь в понедельник, 2 июля, в ходе комиссии по вопросам аграрной политики, земельных отношений и социального развития села Николаевского областного совета, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

По словам заместителя председателя Николаевской облгосадминистрации Валентина Гайдаржи, из государственного бюджета готовы профинансировать установку наружного освещения, светофоры, островки безопасности, разметку и знаки. Однако субвенция может быть предоставлена только за счет софинансирования – 90% из бюджета государства, 10% - из местных бюджетов.

— Наша область и еще шесть областей попали предварительно в пилотный проект, где возможно финансировать за счет государственного бюджета мероприятия, связанные с безопасностью дорожного движения. В первую очередь наружное освещение, светофоры, островки безопасности и НПО, разметка, знаки. Условия по финансированию – софинансирование местных бюджетов 10%. Поэтому мы предлагаем внести изменения и включить софинансирование в размере 3,5 миллиона, - сказал Валентин Гайдаржи.

Заместитель главы области также отметил, что только после распоряжения от государства о выделении субвенции областная власть будет определяться с источниками финансирования.

— Мы на эту программу подписываем все местные бюджеты – областной бюджет, районные, сельские и ОТГ. Без этого финансирования у нас не будет шанса получить государственную субвенцию, - добавил Валентин Гайдаржи.

Напомним, жительница пгт Воскресенск Николаевской области Татьяна Ларина обратилась к депутатам облсовета с просьбой установить освещение и знаки на Баштанском кольце, где ее муж попал в автокатастрофу.