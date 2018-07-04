Николаевские пиротехники уничтожили десять боеприпасов времен прошлых войн

В Николаеве спасатели уничтожили десять боеприпасов времен прошлых войн путем контролируемого подрыва.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины в Николаевской области.

Сообщается, что 2 июля группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области уничтожила 10 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

9 боеприпасов, 4 из которых артснаряд калибром 125 миллиметров и еще 5 - 76 миллиметров, нашла 30 июня местная жительница на открытой территории за пределами села Чемерлиево Николаевского района. Еще 1 снаряд калибром 85 миллиметров нашел мужчина во время выпаса скота в пределах села Калиновка Березанского района.

Напомним, во вторник-среду, 26 и 27 июня пиротехники аварийно-спасательного отряда специального назначения уничтожили два взрывоопасных предмета, которые обнаружили жители нашего края накануне.