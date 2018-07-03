«Вы все больше показываете уровень развития» - чиновник ОГА не принял подарок в виде трусов от депутата-оппозиционера

Депутат Николаевского областного совета, глава фракции «Оппозиционный блок» Владимир Фроленко решил «подарить» заместителю председателя Николаевской ОГА Александру Кушниру плавки для купания для того, чтоб открыть бассейн в Баштанке.

Сделать свой «подарок» депутат решил прямо во время заседания депутатской комиссии по вопросам регионального развития, планирования, бюджета, финансов и инвестиций, которая прошла во вторник, 3 июля, сообщает издание «NikLife».

Во время обсуждения вопроса о внесении изменений в программу микропроектов, Владимир Фроленко неожиданно поднял тему бассейна в Баштанке.

— Хочу вам напомнить ваши слова, вы же все-таки человек слова, правильно? На прошлой комиссии вы говорили, что в Баштанку при выделении семи миллионов 5 июля мы будем открывать бассейн. Так вот смотрите, я вам даже подарок, как на «Поле Чудес» вручаю. Плавки купил вам. Чтоб мы с вами 5 июля поехали открывать бассейн. И плавать там, - сказал Владимир Фроленко.

С этими словами Владимир Фроленко вытащил из кармана пакет, из которого достал синие плавки. У подавляющего большинства присвутствующих поступок Владимира Фроленко смеха не вызвал.

Депутат Татьяна Демченко, перебивая Фроленко, попросила говорить «по делу», а Александр Кушнир отметил, что поступок депутата показывает уровень его развития.

— Я вам очень благодарен, вы на каждой комиссии все больше показываете свой уровень развития, - сказал Александр Кушнир.

В ответ на это Демченко посоветовала Кушниру не опускаться до уровня Фроленко и комиссия продолжилась. После обсуждения вопроса Владимир Фроленко снова поднял тему бассейна и заместитель главы области ответил ему, что на бассейн выделено еще 3 миллиона и в ближайшее время он будет открыт.

— К вашему сведению, вчера было принято постановление Кабинета министров, соответственно которому на бассейн было выделено еще 3 миллиона гривен. И в ближайшее время он будет, успокойтесь. А вот эти плавочки подтянете и пойдете плавать, - сказал Александр Кушнир.

Напомним, 27 марта, депутаты Николаевского областного совета в ходе заседания комиссии по вопросам регионального развития, планирования, бюджета, финансов и инвестиций ругались и нецензурно выражались в адрес друг-друга. В частности, депутат Владимир Фроленко несколько раз вступал в конфликт с главой комиссии Федором Барной.