В Херсоне в доме престарелых между пенсионерами возникла поножовщина из-за таблеток

В доме престарелых «Ветеран», который находится в Голой Пристани Херсонской области один из стариков обвинил другого в краже таблеток. Мужчина взял нож и пырнул им в живот своему обидчику.

Об этом сообщает Kherson.life.

После поножовщины пострадавшего пришлось доставить в районную больницу, где ему была оказана медицинская помощь.

Острие ножа не задело органы 77-летнего пострадавшего. По данному факту сотрудниками правоохранительных органов открыто уголовное дело.

Напомним, в Киеве в троллейбусе две пьяные компании устроили поножовщину, есть пострадавшие.