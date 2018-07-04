На Николаевщине спасатели ликвидировали пожар стерни на поле

На Николаевщине во вторник, 3 июля, спасатели ликвидировали пожар на поле в селе Дмитровка Очаковского района.

Об этом сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

В 15:19 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре стерни на поле. На место выехал дежурный караул 22-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС. Для подвоза воды привлечены трактора с бочками фермерского хозяйства «Квант» и ТМ «Борщевский». В 16:27 пожар локализован и в 17:20 ликвидирован на площади 4,5 гектара.

Напомним, что в Николаеве 3 июля спасатели потушили пожар в Матвеевском лесу, который охватил площадь около 0,6 гектара.