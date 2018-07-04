«Чтобы обследовать понтон и провести ремонтные работы»: В Пересадовке перекрыли движение через мост

С 3 июля перекрыто движение для всех категорий транспорта через мост в поселке Пересадовка.

Об этом сообщает управление инфраструктуры Николаевской областной государственной администрации.

С 3 июля перекрыто движение на участке автомобильной дороги общего пользования местного значения О151118 (Александровка-Николаев) - Пересадовка - (Днепр-Николаев), км 9 + 500 через понтонный мост в Витовском районе Николаевской области.

По информации управления, такая необходимость возникла в связи с очередным разрушением элементов моста и затопления понтона вследствие заезда грузового транспортного средства, которое состоялось в июне.

«Следовательно, чтобы обследовать понтон и провести ремонтные работы перекрыто движение на участке автодороги О151118 (Александровка-Николаев) -Пересадивка - (Днепр-Николаев), км 9 + 500 в обоих направлениях», – говорится в сообщении.

Напомним, что ранее в Пересадовке из-за грузовиков в очередной раз затопило мост.