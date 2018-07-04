«Держали как заложников»: В Госпотребслужбе назвали вероятную причину отравления детей в лагере гражданской жены Януковича

Причиной отравления детей в частном детском лагере «Славутич» в селе Цыбли Переяслав-Хмельницкого района (Киевская область) могли стать йогурты, срок употребления которых почти истек.

Об этом сообщает Госпродпотребслужба.

Так, специалисты выяснили, что 30 июня 226 детям на полдник выдали йогурты с наполнителем «Злаки» и с лактулозой местного производителя, срок употребления которых истекал 1 июля.

Однако тренеры лагеря изъяли у 26 воспитанников йогурты, которые вернули лишь через сутки. При этом десерты хранились без соблюдения соответствующего температурного режима в комнатах.

«12 детей, которые заболели, являются членами одной группы (воспитанники ДЮСШ). По состоянию на 03.07.2018 ухудшение состояния здоровья детей из других групп не регистрировалось. При этом следует отметить, что все они питались в одной столовой», — сообщает Госпродпотребслужба.

В свою очередь председатель Киевской ОГА Александр Горган в комментарии «Обозреватель» рассказал, что 11 пострадавших детей уже забрали родители. Одна девочка находится в тяжелом состоянии в Национальной детской специализированной больнице «ОХМАТДЕТ».

«В течение вчерашнего дня (3 июня — ПН) до ночи ее состояние ухудшалось. Она находится на аппарате искусственного дыхания, у нее отек мозга. Было принято решение везти ее в Киев в «Охматдет». Дорога для нее тоже была тяжелой, но мы приняли такое решение, потому что в Переяслав-Хмельницком нет достаточного оборудования, чтобы спасти ребенка. Сейчас мне сообщили, что этой ночью ее показатели стабилизировались, но она находится в тяжелом состоянии», — рассказал Горган.

По его словам, 3 июля руководство лагеря несколько часов на пускало на территорию ни сотрудников правоохранительных органов ни представителей ОГА.

«Все это время заболевшие дети находились в изоляторе лагеря как заложники», — рассказывает Горган.

Как известно, отравление детей в частном детском лагере «Славутич» диагностировали в понедельник, 2 июля. Оказалось, что лагерь принадлежит гражданской жене беглого экс-президента Украины Виктора Януковича Любви Полежай.