На Киевщине в лагере гражданской жены Януковича отравились 12 детей, одна девочка в коме

В Киевской области в частном детском лагере отравились 12 детей, один ребенок находится в коме. Дети попали в медицинский изолятор лагеря вечером в понедельник, 2 июля.

Об этом сообщает УНИАН.

В самом тяжелом состоянии находится одна 8-летняя девочка, она впала в кому, на консультацию вызваны специалисты больницы «Охматдет». По предварительной информации, юная пациентка является ученицей Школы художественной гимнастики Дерюгиных.

Всего в детский лагерь ООО «Детский оздоровительный лагерь санаторного типа «Славутич» 29 июня прибыли 28 детей, которые должны готовиться к соревнованиям.

Специалисты Госпродпотребслужбы взяли пробы пищи, которой кормят детей в лагере, а уже сегодня берутся посевы у пострадавших детей. Комиссия по эпидрасследованию с участием прокурора района и наряда полиции сегодня днем в присутствии двух адвокатов начали работу в изоляторе.

По данным агентства УНН, детский оздоровительный лагерь «Славутич» принадлежит гражданской жене экс-президента Украины Виктора Януковича Любви Полежай.

Напомним, 22 мая в результате отравления детей в харьковской школе №3 неизвестным газом трое детей попали в реанимацию в состоянии средней тяжести, еще один - в тяжелом.

Ранее сообщалось, что 21 мая в здании школы, расположенной в Заводском районе города Николаева был распылен неизвестный аэрозоль с резким запахом. Из школы эвакуировали около 400 учеников. Для проведения осмотра в больницу были доставлены доставлены 39 учеников. Дети жаловались на раздражение глаз и верхних дыхательных путей.