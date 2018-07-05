В Харькове неизвестные в противогазах напали на офис ЛГБТ

Неизвестные в противогазах ворвались в помещение ЛГБТ-сообщества в Харькове и бросили туда дымовую шашку.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

Нападение произошло около 21:00 4 июля. По предварительным данным, неизвестные распылили в помещении вещество из газовых баллончиков. Сообщается, что они повредили имущество организации.

Полиция изъяла на месте происшествия корпус гранаты и 2 пустых газовых баллончика. Сейчас все вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства и лиц, причастных к совершению правонарушения.

Напомним, 18 июня в Киеве состоялся марш за равенство ЛГБТ - произошли потасовки противников акции с полицией, задержали 57 человек.