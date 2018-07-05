Возле Николаевской ОГА неизвестные срезали ножом плакаты монопикетчика Ильченко

В четверг, 5 июня, у здания Николаевской облгосадминистрации неизвестные с ножом срезали плакаты монопикетчика Анатолия Ильченко.

Об этом сообщают Novosti N.

Так, Ильченко стоял возле здания, когда к нему подошли мужчины и в ультимативной форме потребовали убрать плакаты с надписью «Держава з Порошенко і Гройсманом - гидота. Краще МНР, аніж така Україна».

«Пикетчик отказался, тогда один из молодых людей достал нож и начал угрожать им пенсионеру. Вслед за этим он перерезал ножом веревки, на которых висел плакат и нападавшие скрылись», - пишет издание.

Сам Ильченко заявил, что предупреждал о пикете правоохранителей и они должны были обеспечить ему охрану, однако никого из полицейских рядом не оказалось. Отмечается, что мужчина не обратился в правоохранительные органы по этому факту.

Ранее сообщалось, что в Николаеве на праздновании Дня Европы полиция не пустила к дипломатам монопикетчика Ильченко.