В Херсонской области затонула яхта из Николаева

На Херсонщине в Голопристанском районе на реке Конка (приток Днепра) вечером 5 июля получила повреждения киля и днища яхта «Катерина», на которой находились семь членов экипажа и пассажиров.

Об этом сообщает «Телеграф».

Когда на яхте увидели, что она набирает воду, капитан направил судно ближе к берегу на мель.

«5 июля в 18:50 поступило сообщение, что в Голопристанском районе во время прогулки по реке Конка у буя №27 получила повреждения киля и днища яхта «Катерина», что привело к ее затоплению. На борту судна находились семь человек – члены экипажа и пассажиры. Для их спасения на место происшествия направили катер Херсонского морского торгового порта «Отважный» и спасательную лодку. В 22:25 шесть человек с яхты были доставлены в Херсон на причал на проспекте Ушакова. Пострадавших нет», - пишет издание.

На берегу Конки вблизи затопленной яхты остался капитан судна, который охранял яхту и ждал указания от владельца судна относительно дальнейших действий по ее подъему и транспортировки на ремонт. Судно приписано к порту Николаев.

Напомним, что ранее в Италии задержали яхту с 70 мигрантами, которая вышла из порта на Николаевщине.