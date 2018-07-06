На Черниговщине на территории недостроя обрушилась бетонная плита – погибли трое детей

В пятницу, 6 июля, в Нежине трое детей погибли из-за обрушения плиты перекрытия в двухэтажном недостроенном здании.

Об этом сообщает Главное управление Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Украине.

В 16:20 в ГСЧС поступила информация о том, что в пгт. Нежин Черниговской области по улице Борзнянский путь, при неустановленных обстоятельствах в двухэтажном недостроенном здании произошло обрушение плиты перекрытия, в результате чего погибли трое детей 12-ти и 14-ти лет.

К месту происшествия от ГСЧС привлекли семь человек, две единицы техники и автокран коммунального предприятия.

Напомним, что ранее в Киеве кусок бетона упал с моста прямо на лобовое стекло машины, в результате чего пострадал один человек.