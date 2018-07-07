Открытие гипермаркета и рассинхронизированные светофоры: В Николаеве на Херсонском шоссе образовалась пробка

В Николаеве в субботу, 7 июля, на пересечении Херсонского шоссе и улицы Троицкой возникла пробка.

Об этом сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ»

Как рассказали изданию в пресс-службе управления патрульной полиции, пробка возникла из-за того, что на участке дороги установлены новые светофоры, однако на данный момент они рассинхронизированы. Кроме того, одной из причин пробки стало открытие гипермаркета, в связи с чем образовался большой поток автомобилей.

На месте работает экипаж патрульной полиции, который регулирует дорожное движение, а также соответствующие службы, которые устраняют возникшую со светофорами проблему.

Напомним, что патрульная полиция просит мэрию Николаева поставить дополнительные светофоры в районе рынка «Колос».