На Николаевщине ночью во время движения загорелся тепловоз

В районе города Вознесенск в воскресенье ночью, 8 июля, во время движения загорелся тепловоз.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госслужбы чрезвычайных ситуаций в Николаевской области.

Сигнал о возгорании транспорта поступил в ГСЧС в 00:49.

По прибытию спасатели установили, что к тепловозк присоединены три цистерны и еще пять вагонов, которые сразу отцепили и отогнали на безопасное расстояние.

В 02:10 пожар удалось локализовать и в 03:03 полностью ликвидировать на площади 15 квадратных метров. Тепловоз от полного уничтожения спасли. Причина пожара устанавливается.

На место выезжали отделения 12-й Государственной пожарно-спасательной части и местной пожарной команды «Александровка». К тушению привлекались три единицы техники и 11 человек личного состава.

Напомним, 7 июля в Николаеве на ходу загорелся троллейбус, а в салоне не оказалось огнетушителя.