Английские фанаты, празднуя победу над шведами, разгромили магазин IKEA

Английские футбольные фанаты устроили настоящий погром, после победы своей сборной на Чемпионате мира по футболу.

Видео инцидента опубликовали в Twitter, передает «NikSport».

Англичане ворвались в один из магазинов шведской сети IKEA в Вестфилд Стратфорд Сити после победы их сборной и учинили там настоящий бедлам.

На видео из сети видно, как болельщики бесчинствуют в магазине. Болельщики били мягкую мебель и прыгали по кроватям, распевая слоганы в поддержку сборной.

IKEA - шведская компания, которая разрабатывает и продает мебель, кухонную технику и аксессуары для дома.

Отметим, сборная Британии одержала победу над шведами со счетом 0:2.

Напомним, ранее Хорватия обыграла Россию в четвертьфинале чемпионата мира.