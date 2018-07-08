В России автобус с украинцами попал в ДТП, есть погибшие и пострадавшие

Фура и микроавтобус столкнулись на объездной дороге под Орлом в России в воскресенье, 8 июля. В результате ДТП два человека погибли, пять получили травмы.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой Единую дежурно-диспетчерскую службу.

Авария произошла утром в 6:16 по местному времени. По данным источника ТАСС в экстренных службах региона, попавшие в ДТП под Орлом являлись гражданами Украины.

- Погибшие мужчина и женщина, а также пятеро пострадавших являются гражданами Украины, - сказал собеседник агентства.

Пострадавшие доставлены в орловскую областную клиническую больницу. Их состояние сейчас оценивается медиками. На месте происшествия работают медики, спасатели и сотрудники Госавтоинспекции.

Напомним, в Польше поезд протаранил легковой автомобиль – погибли четверо украинцев.